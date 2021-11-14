Модрич: «Мы лучшая команда группы»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал краткий комментарий после победного матча с командой России (1:0).

- Был сложный поединок с самого начала по причине дождя. Но мы и не думали сдаваться, сохраняли спокойствие. Думаю, наша победа получилась заслуженной. Мы лучшая команда группы, - приводит слова Модрича УЕФА.

Напомним, что хорваты набрали 23 очка, опередив сборную России на одно очко и напрямую пробились на чемпионат мира в Катаре, который пройдет осенью следующего года. Команда Валерия Карпина будет биться с другими коллектива, занявшими вторые места в группах и победителями квартетов Лиги наций.