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Кирьяков: «Честно говоря, думал, что выстоим»

14 Ноября 2021 • 19:30 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение сборной России от сборной Хорватии.

«Тяжело анализировать такие игры. Мы пытались сохранить ничейный счёт, отдали инициативу, территорию и мяч. Понятно, что погодные условия были за нас. На это тоже был, наверное, расчёт. Наша сборная пыталась не дать комбинировать сопернику. Честно говоря, думал, что выстоим.

Вроде бы все подачи были под контролем. Но как бывает в таких ситуациях, мы сами себе привозим. Безобиднейшая подача с левой бровки закончилась автоголом. К сожалению, такое бывает в футболе. Вспоминаются автоголы Ковтуна и Филимонова, может быть это рок какой-то.

Жалко и обидно до слез. Да, играли от обороны и не думали об атакующих действиях. Как я уже сказал, погода была за нас, мы пытались выстоять и сохранить ничью. Увы, этого сделать не получилось. В какой-то степени нашим не повезло. Жалко», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Кирьяков
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