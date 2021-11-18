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Чемпионат мира по футболу 2022

Пономарёв: «Такой бездарной, не способной ни на что сборной не было у нас никогда» эксклюзив

18 Ноября 2021 • 13:57 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил возможных соперников сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Лёгких соперников не бывает. Многое будет зависеть от настроя. Можно и дворовой команде запросто проиграть, если подойти к матчу спустя рукава. Думаю, нам всё равно с кем играть. Такой бездарной, не способной ни на что сборной не было у нас никогда. Ни в физическом плане, ни техническом, ни в тактическом, ни в индивидуальном - ничего нет у нас. Два наших «гвардейца» играют за рубежом, Миранчук и Головин. Ну что они показали? Ничего. В «Аталанте» Миранчук сидит, Головину рекламу сделали, как будто он выдающийся. Какой он выдающийся? У нас очень низкий уровень футбола.

Северная Македония и Турция - вот команды, с которыми мы сможем побороться, если будем готовы хотя бы физически. Если попадутся Польша или Австрия, например, то эти уже сильнее. Эти сборные сильнее нашей в техническом и индивидуальном плане. У нас все-таки не приспобленные какие-то футболисты, очень слабенькие. Деньги им платят огромные, что не соответствует уровню. Мы уже давно угробили футбол.

Дай Бог, чтобы мы прошли первый этап. Мы всё-таки играть будем дома. Может быть, что-то получится и сыграем удачно. Но всегда на удачу нельзя рассчитывать. У нас были удачные игры, и Карпин, наверное, подумал, что и дальше будет такой фарт. Но так не бывает. Хорошо, что с хорватами мы играли на болоте. На таком поле защищаться - счастье. Если бы играли на хорошем поле, то они бы забили нам 2-3 гола, как нечего делать. Мяч в лужах застревал, это сказка для защиты. А второй этап стыков уже не пройдём никак, я так думаю», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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