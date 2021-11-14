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Гусев - о матче с Хорватией: «Ни один тренер не даст установку играть вничью»

14 Ноября 2021 • 10:12 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 4 ч. 29 мин.

Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев дал комментарий в преддверии решающего поединка между национальной командой Хорватии и подопечными Валерия Карпина.

В беседе с корреспондентом ТАСС эксперт выразил уверенность, что Россия в предстоящей встрече вряд ли будет делать акцент на ничейный результат. По его мнению, ни один тренер не станет делать такую установку. При этом Гусев считает, что подопечным Карпина удастся не поиграть и решить задачу выхода на мундиаль.

Матч сборных Хорватии и России состоится 14 ноября, начало – 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Ролан Гусев
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