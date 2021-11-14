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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России может выйти на чемпионат мира уже сегодня - шансы команды Карпина

14 Ноября 2021 • 01:50 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 14 ч. 4 мин.

Уже сегодня всё решится. Сборные Хорватии и России в очной схватке разыграют прямую путёвку на чемпионат мира, который пройдёт через год в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на тему шансов команды Валерия Карпина осчастливить футбольную Россию воскресным вечером.

Сборной России достаточно не проиграть Хорватии. Да, по классу хорваты выше. Да, хорваты опытнее. Да, хорватов будет гнать вперёд заполненный стадион в Сплите. Но не всё так однозначно. На бумаге команда Златко Далича выглядит явным фаворитом, однако этот статус означает ещё и повышенное давление. Если Хорватия не выиграет, на родине это воспримут как провал. Если Россия проиграет, на родине это воспримут спокойно. В плане психологии россиянам проще.

Валерий Карпин на пресс-конференции не просто постарался не нагнетать давление на своих подопечных – он постарался его снизить. Карпин сказал, что в его карьере были и более важные матчи. Тренер вскользь упомянул даже известную игру против Украины в 1999 году с ошибкой Александра Филимонова, отметив, что после той неудачи никто не умер. Карпин прекрасно понимает, что перенастрой на игру порой может навредить. Тренер своими словами делает всё, чтобы футболисты не ощущали излишнее напряжение.

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Сборная Хорватии остаётся вице-чемпионом мира с множеством представителей топовых европейских чемпионатов в своём составе. Но всё же хорваты на сегодняшний день не относятся к числу топ-сборных мира. Месяц назад сборная Словакии смогла сыграть вничью с Хорватией на выезде, дважды выигрывая по ходу встречи. Этот матч наглядно показал, что с командой Златко Далича можно и нужно конкурировать даже на её поле. Если словаки набрали очко в Хорватии, то почему россияне не могут?

Очень важными будут первые минуты матча в Сплите. Опытные футболисты сборной Хорватии наверняка с первых минут будут действовать агрессивно, и подопечным Валерия Карпина важно не дрогнуть под натиском соперника. Сидеть у своих ворот 90 минут и держать 0:0 бессмысленно – нужно навязывать свою игру, чтобы хорваты тоже опасались пропустить гол. Благо, «шашечные» у своих ворот не безупречны. Голевые моменты у сборной России должны быть.

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Команде Валерия Карпина не нужно бояться. Матч ключевой, но даже если Россия проиграет, это не станет концом света – весной будет возможность побороться за путёвку в Катар в плей-офф. И, в конце концов, если бояться Хорватию сейчас, то какой вообще смысл ехать на чемпионат мира? Нужно верить в себя, и тогда у команды будут неплохие шансы оформить билет на чемпионат мира уже в Сплите в воскресенье вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
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