​Тренер сборной Хорватии Далич выделил троих игроков в сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выделил троих игроков сборной России перед очной встречей команд в последнем туре отбора.

«Сборная России изменилась при Валерии Карпине. Ряд побед подряд добавил команде уверенности. В составе россиян есть молодые футболисты, но игра строится на более опытных. Это Георгий Джикия, Александр Головин и Фёдор Смолов», - высказался Далич по ходу субботней пресс-конференции.

Матч Хорватия – Россия начнётся 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

Сборной России для выхода на чемпионат мира нужно не проиграть Хорватии на её поле.