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Орлов рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России

16 Ноября 2021 • 00:06 Комментировать (1)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Комментатор Геннадий Орлов высказал свои мысли касательно того, кто мог бы возглавить национальную команду России в случае ухода со своего поста Валерия Карпина. Эксперт считает, что самым лучшим и логичным вариантом на данный момент является кандидатура Сергея Семака.

«Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из «Зенита», и, может, логичнее было бы ему совмещать», - прокомментировал Орлов в одном из видео на своем ютуб-канале. Также он упомянул фамилии Курбана Бердыева и Валерия Газзаева, которые могли бы рассчитывать на возможное вакантное место.

Напомним, что сам Карпин пока не уверен, останется ли он в сборной до стыковых матчей отбора на чемпионат мира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Орлов Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 00:44
Газзаев не пойдёт - он уже возрастной ему нервы дороже. Плюс сенатор портит себе реноме.. Бердыев.... Я думаю летом к ниму подкатывали в РФС. Думаю тоже нет. Плюс он уже в Кайрате.Семак.... Не знаю... тоже вряд ли если только под давлением....мне лично нравится тренер Сочи Федотов
.. Но опять таки захочетли он менять шило на мыло..... Думаю что всё таки Карпин будет готовить к стыкам
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