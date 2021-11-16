Орлов рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов высказал свои мысли касательно того, кто мог бы возглавить национальную команду России в случае ухода со своего поста Валерия Карпина. Эксперт считает, что самым лучшим и логичным вариантом на данный момент является кандидатура Сергея Семака.

«Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из «Зенита», и, может, логичнее было бы ему совмещать», - прокомментировал Орлов в одном из видео на своем ютуб-канале. Также он упомянул фамилии Курбана Бердыева и Валерия Газзаева, которые могли бы рассчитывать на возможное вакантное место.

Напомним, что сам Карпин пока не уверен, останется ли он в сборной до стыковых матчей отбора на чемпионат мира.