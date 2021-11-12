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Далич рассказал, как Карпин изменил сборную России

12 Ноября 2021 • 22:45 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

14 ноября сборная России сыграет против Хорватии. Игра состоится в Сплите. Наставник хорватской команды Златко Далич ответил на вопрос, как изменилась сборная России после назначения Валерия Карпина.

Далич заявил, что Карпин привнес новую энергию. Специалист не боится доверять молодым исполнителям.

«Мы знаем, что будет и как настраиваться на поединок с Россией», — приводит слова Далича сайт Федерации футбола Хорватии.

На данный момент в активе подопечных Валерия Карпина 22 балла. Хорватия идет второй и отстает на два пункта.

Чтобы выйти в финальную часть ЧМ-2022 напрямую, России в заключительном поединке достаточно не проиграть.

Напомним, ранее Россия на своем поле разгромила Кипр (6:0), а Хорватия камня на камне не оставила от Мальты (7:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Златко Далич
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