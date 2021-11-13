Наставник сборной Хорватии спрогнозировал, по какой тактике сыграет Россия

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопросы журналистов, хорошо ли он изучил российскую команду накануне решающей встречи в рамках отборочного этапа на мундиаль. Более того, специалист рассказал, какое тактическое построение он ожидает увидеть от своего соперника.

«Да, в нашем распоряжении есть люди, которые знакомы с российским футболом, но никаких специальных инсайдов у нас нет. Штаб хорошо поработал, мы практически уверены, что на матч с нами уже выйдут Георгий Джикия и Дмитрий Баринов, также Вячеслав Караваев. Будет схема 4-3-3», - спрогнозировал Далич на пресс-конференции.

Напомним, что наставник российского коллектива Валерий Карпин дал некоторым ключевым исполнителям отдохнуть в противостоянии с Кипром, которое закончилось разгромной победой.