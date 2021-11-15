Петржела назвал причину, из-за которой российские футболисты боятся играть в атакующий футбол

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал провальную игру сборной России в матче с Хорватией, назвав причины случившегося. Он также отреагировал на слова наставника команды Валерия Карпина, который посетовал на боязнь игроков брать мяч под свой контроль и атаковать.

По словам Петржелы, в российских клубах акцент делается на легионеров, поэтому местные футболисты и не привыкли играть подобным образом. «Много иностранцев играет в России. Русские чуть-чуть позади», - добавил чешский специалист в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что уже сегодня, 15-го ноября, Карпин более детально проанализировал данную проблему.