Булыкин: «Могли легко сыграть 0:0, если бы не досадная ошибка Кудряшова»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин, поигравший за московский «Локомотив» и амстердамский «Аякс», высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора чемпионата мира-2022. Россияне потерпели фиаско из-за автогола Фёдора Кудряшова. Игрок срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте.

«Хорваты были лучше. Нам помогала и погода. Могли легко сыграть 0:0, если бы не досадная ошибка», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Команда Валерия Карпина заняла второе место в своей отборочной группе и продолжит борьбу за выход на мундиаль в стыковых поединках.