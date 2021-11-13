Головин - о матче с Хорватией: «Нельзя бояться»

Хавбек сборной России Александр Головин дал интервью в преддверии встречи с командой Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Нужны отдать все силы в этом матче, необходимо выложиться на 100 процентов. Мы должны действовать компактно у своих ворот. Нельзя бояться. Нужно играть как единое целое, как команда, а не индивидуально», - цитирует Александра официальный сайт ФИФА.

Матч Хорватии против России состоится завтра, 14 ноября, в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, подопечным Валерия Карпина достаточно не проиграть.