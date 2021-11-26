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Чемпионат мира по футболу 2022

«Подвёл страну и команду»: Кудряшов прокомментировал автогол в матче с Хорватией

26 Ноября 2021 • 12:18 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Защитник Фёдор Кудряшов рассказал о своих эмоциях после поражения сборной России от Хорватии (0:1) в решающем матче за прямую путевку на чемпионат мира-2022. Подопечным Валерия Карпина было достаточно ничьей, однако в концовке встречи Кудряшов срезал мяч в свои ворота и подарил сопернику билет в Катар.

«Я сидел в раздевалке, опустив голову, сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Ребята поддерживали меня, главный тренер тоже», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Сборная России финишировала на втором месте в отборочной группе и теперь выступит в стыковых матчах. Соперник нашей команды определится во время жеребьевки, которая пройдет сегодня, 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Кудряшов
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