Лантратов исключён из заявки сборной России на матч с Хорватией

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов не примет участия в решающем поединке сборной России против команды Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник подчеркивает, что вратаря не включили в делегацию команды на игру. Такое решение принял тренерский штаб. В итоговую заявку сборной России попали 25 игроков.

Поединок сборных Хорватии и России пройдет в воскресенье, 14 ноября, в городе Сплит. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Перед последним туром подопечные Валерия Карпина опережают команду Златко Далича на два балла.