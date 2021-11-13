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Чемпионат мира по футболу 2022

Лантратов исключён из заявки сборной России на матч с Хорватией

13 Ноября 2021 • 14:43 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
14.11 17:00

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов не примет участия в решающем поединке сборной России против команды Хорватии в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник подчеркивает, что вратаря не включили в делегацию команды на игру. Такое решение принял тренерский штаб. В итоговую заявку сборной России попали 25 игроков.

Поединок сборных Хорватии и России пройдет в воскресенье, 14 ноября, в городе Сплит. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Перед последним туром подопечные Валерия Карпина опережают команду Златко Далича на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Лантратов
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