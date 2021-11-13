Карпин намекнул, что необязательно капитаном будет Джикия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами ответил на вопросы о составе на игру и капитанской повязке.

- Сегодня Златко Далич предугадывал ваш состав, сказал, что вернутся Баринов, Джикия и, скорее всего, на фланге сыграет Караваев, а схема будет 4-3-3. Насколько он прав и близок к истине?

- То, что Джикия сыграет, если ничего не случится за ночь, здесь близок. То, что Баринов сыграет, тоже близок. Во всем остальном завтра увидите.

- Все понимают, что Джикия завтра будет капитаном, судя по тенденции. Почему решили так сделать, закольцевали историю с повязкой?

- Если завтра выйдет Джикия с повязкой, тогда закольцуем. Пока ничего не закольцовано.

- Златко Далич был очень уверен в себе и говорил, что Россия будет играть так, как ей позволят. Можете сказать, что Хорватия будет играть так, как Россия ей позволит?

- 100%. Я не видел ни одного матча, чтобы одна команда играла, а вторая стояла. Будем позволять или, наоборот, нам будут позволять, так и будем играть естественно. В этом и заключается футбол. Мы много раз говорили, что хотим атаковать, у нас атакующий стиль игры, но соперник у нас забрал мяч и не отдает. Не потому, что мы не хотим атаковать, просто не можем мяч отобрать, например, или другая команда тоже хочет атаковать. Соответственно, она тоже атакует. Никогда не видел ни одного матча, чтобы все зависело только от одной команды.