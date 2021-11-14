Далич: «Сегодня удача была за нас»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал ключевые слагаемые победы над россиянами в решающем матче квалификации чемпионата мира. Рулевой балканцев заявил, что его команда достойной ответила на прессинг Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, а также за счет коллективного отбора мяча со своей стороны вынудила соперника играть в длинный пас.

Также Далич признал, что его команда победила не без везения: «Случился автогол — нам повезло, России — нет. Сегодня удача была за нас», - отметил тренер на пресс-конференции.

Напомним, что победа 1:0 позволила Хорватии напрямую пробиться на чемпионат мира, сборная России сыграет в стыках.