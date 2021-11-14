С кем Россия может сыграть в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира

Сборная России проиграла в гостях у Хорватии и финишировала на втором месте в своей отборочной группе. Хорваты получили прямой билет на чемпионат мира, а россияне будут бороться за право отправиться на мундиаль в плей-офф весной.

В плей-офф будут бороться 12 сборных. Это 10 сборных, которые заняли вторые места в группах, а также 2 победителя групп Лиги наций с лучшим рейтингом, которые в отборе финишировали ниже второй позиции.

В плей-офф точно сыграют национальные команды России, Шотландии, Австрии, Чехии и Уэльса.

Также участниками плей-офф будут:

- Португалия или Сербия;

- Испания или Швеция;

- Швейцария или Италия;

- Финляндия или Украина;

- Голландия, Турция или Норвегия;

- Англия или Польша;

- Северная Македония, Румыния или Армения.

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12 команд будут разделены на три отдельных мини-турнира. В каждом мини-турнире, состоящего из одного полуфинала и одного финала, будет разыгрываться одна путёвка на чемпионат мира.

6 сборных с лучшими показателями по итогам отбора попадут в число сеяных и будут проводить полуфинал дома. Скорее всего, сборная России попадёт в посев и проведёт полуфинал на своём поле. Что касается финала, то хозяин поля будет определяться жребием.

Трансляция жеребьёвки плей-офф за право выступить на чемпионате мира пройдёт на LiveResult. Церемония пройдёт 26 ноября.