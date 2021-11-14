Бывший игрок сборной Хорватии и «Томи» Хрвое Вейич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с командой России.

Сборная Хорватии сильно изменилась по сравнению с матчем в сентябре?

Хорватская команда не так сильно поменялась по сравнению с матчем в сентябре. Но все-таки несколько новых игроков появятся на поле. Кто-то не в форме, как, например, Влашич. Я думаю, с первых минут выйдут Грбич и Майер. Понятно, что Пашалич заменит Ковачича, а еще я думаю, Чалета Цар заменит Ловрена. Да, изменения будут, но глобально философия нашей игры не изменится.

Кого бы вы могли выделить в сборной России?

Если честно, я не так много знаю про нынешнюю сборную России. Но, конечно, эта команда играет очень компактно и уверенно. Не просто же так она идет на первом месте в группе.

Какие ожидания от игры?

Я буду на матче в Сплите. Уже сейчас в Хорватии атмосфера финала, причем, не только в Сплите, но и в других городах. Я живу в Сплите и чувствовал атмосферу этой игры за несколько дней до ее начала, а уж сейчас все разгорячено. Эта игра, ради которой футболисты живут, я с нетерпением жду ее и, конечно, нашей победы!

Сергей Румянцев