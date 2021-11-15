​Министр спорта России оценил результат сборной в отборе на чемпионат мира

Основная часть отбора на чемпионат мира в зоне УЕФА завершилась. Сборная России заняла второе место, проиграв в заключительном туре Хорватии (0:1). Хорваты пробились на мундиаль, а россияне будут бороться за право поехать в Катар в плей-офф в конце марта.

Министр спорта России Олег Матыцин высказался по поводу выступления национальной команды страны.

«От Хорватии мы потерпели тяжёлое поражение, но результат в отборе достойный. Верим, что попадём на чемпионат мира», - рассказал Матыцин представителям СМИ.

Жеребьёвка плей-офф за право выступить на чемпионате мира пройдёт в пятницу, 26 ноября.