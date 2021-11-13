Что случится, если сборная России проиграет в Хорватии

В воскресенье сборная России проведёт матч в Хорватии. Если подопечные Валерия Карпина не проиграют, то получат путёвку в Катар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отчаянно в это верит, но всё же рассказывает, что будет при худшем сценарии.

Сборная России ещё в октябре обеспечила себе одну из первых двух строчек в отборочной группе к чемпионату мира. Как известно, напрямую в Катар получат путёвки только победители. Вторые места групп получат лишь право сыграть в сложном дополнительном втором раунде, где будут разыграны ещё три путёвки на чемпионат мира.

Формат второго раунда или стыковых матчей, как это более нам привычно звучит, в этот раз довольно сложный. В него попадут 10 команд, занявшие вторые места в группах, а также ещё 2 лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не попали в число этой десятки и не пробились на мундиаль. Эти 12 команд будут разбиты на 3 мини-турнира по 4 участника. В каждом из них пройдут полуфиналы и финал, и победитель отправится в Катар.

Что важно, стадии будут проходить из одного матча. Из 12 команд 6 будут сеянными (ими окажутся лучшие среди сборных, занявших вторые места в отборочных группах), и именно они будут хозяевами в полуфиналах. Сборная, которая примет соперника по решающему матчу, будет определена жребием.

Так как в некоторых европейских группах по 5 команд, а в некоторых по 6, то для определения лучших вторых мест не идут в счёт поединки против коллективов, занявших последние строчки в секстетах. Таким образом, если сборная России займёт второе место, то у неё будет 16 очков для рейтинга стыковых матчей. С великой долей вероятности, этого показателя хватит для того, чтобы оказаться в числе сеянных. Это довольно серьёзный бонус, учитывая, что полуфинал будет состоять из одного матча.

Тем не менее, надо понимать, что второй отборочный раунд будет настоящей мясорубкой. Если взглянуть на команды, которые попадут в стыковые матчи, то очевидно, что многие из них достойны сыграть на мундиале. Судите сами, какие будут варианты:

Группа А: Португалия или Сербия (в очном поединке разыграют места на поле южан);

Группа В: Испания или Швеция (в очном поединке разыграют места на поле южан);

Группа С: Италия или Швейцария;

Группа D: Украина, Финляндия или Босния и Герцеговина (Францию не берем в расчёт, первое место у чемпионов мира почти в кармане);

Группа Е: Чехия или Уэльс (Бельгия дома наверняка обыграет Эстонию и займёт первое место);

Группа F: Шотландия;

Группа G: Голландия, Норвегия или Турция (Черногорию вычеркнем сразу, так как для сохранения шансов им надо, чтобы турки не выиграли у Гибралтара);

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Группа I: Польша (Англия явно выиграет в Сан-Марино и завоюет первое место);

Группа J: Северная Македония или Румыния.

Сразу стоит отметить, что борьбу в группе Е условная. Дело в том, что и Уэльс, и Чехия входят в число победителей групп Лиги наций. Поэтому обе команды попадут в стыки. При этом, скорее всего, обе будут не сеянными. Ещё одной сборной, которая попадет в стыки через Лигу наций, по всей вероятности, станет сборная Австрии.

Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 26 ноября в Цюрихе. Надо сразу напомнить, что Россия точно не сможет даже во втором раунде сыграть против команды Украины. Полуфинальные стыковые матчи состоятся 24 и 25 марта, финальные - 28 и 29.

Андрей Центров