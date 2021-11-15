Карпин: На пятой минуте понял, что у команды не получается играть так, как планировалось

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube признал, что практически сразу понял, что игра с Хорватией в квалификации чемпионата мира 2022 года пойдет не по сценарию, который изначально предполагался.

- В какой момент вы поняли, что у команды не получается играть так, как вы изначально планировали?

- На пятой минуте! Там не один момент, там за 5 минут было 4 или 5 моментов. Вчера в самолете я эти 5 минут посмотрел, все стало понятно. В игре стало понятно, когда я там стал орать, кричать Сафонову и Дивееву. Толку только никакого.