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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин: На пятой минуте понял, что у команды не получается играть так, как планировалось

15 Ноября 2021 • 20:24 Комментировать (3)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube  признал, что практически сразу понял, что игра с Хорватией в квалификации чемпионата мира 2022 года пойдет не по сценарию, который изначально предполагался.

- В какой момент вы поняли, что у команды не получается играть так, как вы изначально планировали?

- На пятой минуте! Там не один момент, там за 5 минут было 4 или 5 моментов. Вчера в самолете я эти 5 минут посмотрел, все стало понятно. В игре стало понятно, когда я там стал орать, кричать Сафонову и Дивееву. Толку только никакого.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
15 Ноября 2021 в 21:29
На пятой минуте понял, что у команды не получается играть так, как планировалось
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ай эта жа гениально!.. вы мыслитель? позвольте вас спросить кто вы.. жан-жак-руссо, марк аврелий.. а можа вы спиноза! )))
Волков Валерий
15 Ноября 2021 в 21:19
"Ну что сынку помогли тебе... ляхи", а для Карпина - амбиции? (вспомнил Тараса Бульбу и его обращение к сыну). Нет, не в амбициях дело, а в игроках, которые были собраны по знамёна сборной. Понятно, что выбора особого-то и нет, поэтому что имеем, с тем и приходится играть. Жаль, но видно судьба у Карпина такая, вроде бы и проиграл один раз, а не вырисовывается рисунок игры и не видно команды да и капитана нет, который бы завёл и повёл за собой. Какие-то... "аморфные" все, да и эта чехарда с капитанской повязкой не идёт на пользу дела.
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