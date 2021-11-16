Александр Мостовой: «У нас игроков считают чуть ли не звёздами, а когда говоришь правду, они ещё и начинают обижаться»

Бывший российский футболист Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление сборной России, а также прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном досрочном уходе с поста главного тренера российской сборной.

- Валерий Карпин заявил, что очень недоволен игрой против Хорватии. Разделяете такую точку зрения?

- Не только он недоволен этой игрой. Думаю, процентов 90 населения тоже недовольны этой игрой. Но не хватило нас на последние 10 минут дотерпеть, а ведь могло быть всё по-другому. Вот что происходит, когда играешь на ничью. Просто выбиваешь мяч и всё. Если бы было 0:0, Хорватия бы кусала бы локти, а мы бы вышли дальше. Но Хорватия заслужила выход напрямую, это действительно так.

- Но Карпин сказал, что недоволен прежде всего не результатом игры, а именно её качеством.

- Об этом мы говорили и после игры со Словакией. Когда есть результат, всё сразу забывается. Плохая игра с Мальтой и Словакией уже забыта, потому что выиграли. А сейчас все говорят об игре с Хорватией, потому что проиграли.

- Как относитесь к словам Карпина о возможном досрочном уходе из сборной?

- После одной из игр он сказал, что вся вина лежит на нём. Но на самом деле, какая его вина? Он то причём здесь? На поле играли футболисты, играли плохо. Он не виноват в этом. Он стоял, смотрел на это, но ничего поделать не мог. Думаю, не совсем так нужно. Но если он все-таки решит уйти, ну, придет другой, какая разница?

- Многие говорят, что у сборной сейчас очень слабый состав. Можете согласиться с этим?

- Конечно, нет. Я с этим мнением не согласен. Постоянно говорят, что футболисты у нас не те. Проблема в том, что им создали такие условия, что они летают в небесах. Эти обычные средние футболисты. Чтобы чего-то добиваться, нужно выигрывать и хорошо играть. У нас так не работает. У нас их считают чуть ли не звёздами. А когда говоришь правду, они ещё и начинают обижаться. Это психология. Им создали тепличные условия искусственно, поэтому так и происходит. После домашнего чемпионата мира пошёл всплеск, как будто что-то сверхъестественное произошло. На домашнем чемпионате мира и Корея в полуфинал выходила.

- Насколько теперь задача выхода на чемпионат мира усложнена?

- Пока ничего очень страшного не произошло. Стыки, ну и что? Италия даже в стыки попала, Португалия. Может быть, нам достанется соперник ниже среднего, и мы пройдем. Ещё ничего не потеряно. Многие ведь команды оказываются в такой ситуации. Рано ещё говорить о провале, его нет. Но и возносить до небес не надо. Как у нас принято, после побед говорить, как всё здорово и шикарно.

Николай Алексеев