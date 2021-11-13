Колосков: Хорваты уже не те, у России есть шансы на ничью

В преддверии главного матча осени для российской национальной команды почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы подопечных Валерия Карпина выполнить задачу максимум и выйти на чемпионат мира напрямую, с первого места.

В интервью Sport24 экс-чиновник подчеркнул, что Хорватия значительно сдала в игровом плане за последние три года после того, как она выходила в финал мундиаля. «Хорваты уже не такие мощные, как в 2018 году, у них смена поколений. У нашей сборной хорошие шансы увезти минимум ничью», - заявил Колосков.

Также специалист назвал несколько аспектов, которые повлияют на итоговый результат встречи. По его мнению, огромную роль сыграют психология и физическая готовность россиян.