Ринат Билялетдинов – о матче с Хорватией: Не корову же сборная России может проиграть

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что футболистам сборной России нельзя слишком сильно накручивать себя накануне игры с Хорватией в решающем матче за прямую путевку на чемпионат мира.

По словам специалиста, игрокам национальной командs нужно быть более раскованными. «Ну, оступимся мы завтра в Сплите, но в стыки-то точно попадем, не корову же проиграем, чтобы расстраиваться», - поделился Билялетдинов в интервью для «РБ Спорт».

Он также отметил, что в подобных поединках часто выигрывает не та команда, которая более мастеровита.

Уточним, что встреча с хорватами состоится уже завтра, 14-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Для выхода на мундиаль с первого места россиянам достаточно удержать ничью.