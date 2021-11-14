Сплит-система не подвела хорватов: Сборная России совершила харакири и избавилась от прямой путёвки на чемпионат мира

Обычно сборная России проводит решающие матчи в поздневечернее время, но здесь её судьба решалась в промежуток между 17 и 19 часами по московскому времени.

Ничья или победа – прямой выход на чемпионат мира, а поражение – утешительная путёвка в стыки. Перед такой развилкой оказалась команда Валерия Карпина накануне последнего матча отборочного группового этапа. В плане раскладов всё было предельно просто – они обозначены в первом предложении абзаца. Для хорватов же расклады являлись зеркально противоположными.

Прогнозы были противоречивыми, и естественно, что ситуация определялась непосредственно на футбольном поле, обильно снабжавшемся проливным дождём. Скажем лишь, что команда Карпина приучила в неё верить, а в минувший четверг оба соперника разгромили аутсайдеров группы с дважды крупными счётами – с разницей в шесть мячей.

Главный тренер сборной России не изменил себе и значительно изменил состав по сравнению с матчем против Кипра. Замена Терехова на Кудряшова на левом фланге была вынужденной, учитывая травму нынешнего игрока «Сочи». Но также сменился и правый фланг – Сутормин уступил место в старте Караваеву. Вернулись в основной состав отдыхавшие в игре с Кипром Джикия и Баринов, ещё нашлось место на поле с первых минут Бакаеву и Ионову. Вместо них присели на скамейку Осипенко, Миранчук, Мостовой и Ерохин. Состав стал более оборонительным.

На старте матча «шашечные» не подавили наших. Они сами только подбирали варианты взламывания чужой обороны. Более-менее опасно получилось в конце девятой минуты, когда Крамарич беспрепятственно пробил из центральной зоны после подачи, и мяч полетел прямо в руки Сафонова. Россияне же имели перспективу выхода один на один в исполнении Ионова, но первым на мяче был Грбич.

А в районе четверти-трети часа игры начало уже становиться тревожно. Мяч у наших в центре поля совсем не держался, Смолов раз за разом допускал потери, Фомин тоже упускал снаряд под опекой игроков хозяев. Хорошо, что возле своих ворот удавалось отводить угрозы и не доводить дело до опасных ударов. Дважды на выходах сыграл Сафонов, дабы избежать возможных неудачных отскоков. Пару дальних ударов выполнил – мимо рядом с девяткой и в створ с включением в дело Сафонова.

В последней трети первого тайма ситуация для сборной России стала поспокойнее. Мяч уже не стремился слишком быстро выходить из-под контроля наших футболистов, и временами получались даже подходы к чужой штрафной. Правда, без создания моментов. Но и хорваты сильно не острили. 0:0 – нормальный результат к перерыву. Только вот было понятно, что второй тайм превратится в полнейшее отбивание, ещё более акцентированное.

А то, что в перерыве срединная продольная часть поля превратилась в своеобразные «лужники», добавило колорита. По бокам мяч тоже тормозился в лужах, но в центре он и вовсе застревал. На первых секундах второго тайма наши чуть не попались на этой коллизии, потеряв снаряд, но дальнему удару Крамарича не хватило точности. И уже на следующей минуте пришлось проявлять суперреакцию Сафонову, отразившему выстрел головой в упор от всё того же Крамарича.

На определённых участках поля футбол оказывался водным поло, что мешало хорватам в плане комбинаций и провоцировало их к упрощению и без того не самой сложной своей игры. Нашим это было на руку, но надо было всё время держать ухо востро и не терять концентрацию. Карпин произвёл тройную замену: выпустил Заболотного, Зобнина и Чистякова, а убрал Смолова, Ионова и Головина.

В трансляции показали статистику ударов: 15 у Хорватии (5 из которых в створ) и 0 у России. По передачам: 412 – 136. Опять же, было очевидно, что дальше тоже придётся отбиваться. Пара медицинских остановок (помощь оказывали Крамаричу с Дивеевым и Баринову) разбила игру, как говорится, на эпизоды, но потом хозяева снова ожидаемо пошли давить.

На 71-й минуте нашим удалось убежать в редчайшую контратаку, где и состоялся наконец удар по воротам Грбича, хотя, возможно, попытку Караваева кто-то запишет как прострел. После рикошета от защитника хозяев вратарь взял мяч со второй попытки. А ведь от хорватов давление было не самым устрашающим, оно было всё-таки прерывистым. И тем досаднее оказался неприятный случай на 81-й минуте…

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Состоялась подача «шахматных» с левого фланга, и никто не замыкал её из тех, кому это было положено. Однако Кудряшов на дальней штанге сделал то, чего делать было никак нельзя: он проткнул мяч в свои ворота (1:0). Холодным душем для наших это не стало, потому что дождь и так поливал их с неба. Тут уж было не до рефлексий, и россияне поменялись с хорватами в смысле способов ведения игры.

«Карпинцы» перестроились на позиционную атаку, а хозяева всем составом отошли назад. Но додавить «клетчатых» нашим ребятам не удалось. Дальний удар Караваева пришёлся выше створа. Дождь, кстати, угомонился, и во второй половине второго тайма водного поло уже не было. Это первое поражение Валерия Карпина у руля сборной России.

Хорватов не подвела сплит-система. Они обычно играют дома в Загребе на «Максимире», однако ключевой матч решили провести в Сплите на «Полюде», где особенная атмосфера. Хорватия в последний момент вырывает прямую путёвку на чемпионат мира, а сборной России предстоит очень и очень рискованная стыковая история.

Кирилл Иванцов