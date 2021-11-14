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Чемпионат мира по футболу 2022

Сплит-система не подвела хорватов: Сборная России совершила харакири и избавилась от прямой путёвки на чемпионат мира

14 Ноября 2021 • 18:53 Комментировать (11)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Обычно сборная России проводит решающие матчи в поздневечернее время, но здесь её судьба решалась в промежуток между 17 и 19 часами по московскому времени.

 

Протокол игры  
Хорватия 1:0 РОССИЯ
(1:0) Кудряшов Фёдор 81'    
Грбич Иво Юранович Йосип   75' (Брекало Йосип (   75') Ловрен Деян Гвардиол Йошко Соса Борна Модрич Лука Брозович Марсело Пашалич Марио   75' (Ливайя Марко (   75') Влашич Никола   58' (Петкович Бруно (   58') Крамарич Андрей   86' (Станишич Йосип (   86') Перишич Иван
Запасные: Слуга Симон Вида Домагой Ливакович Доминик Чалета-Цар Дуе Оршич Мислав Баришич Борна Майер Ловро Якич Кристиян
Сафонов Матвей Караваев Вячеслав Дивеев Игорь Джикия Георгий Кудряшов Фёдор Фомин Даниил   80' (Глебов Данил (   80') Баринов Дмитрий Головин Александр   51'   56' (Чистяков Дмитрий (   56') Ионов Алексей   56' (Зобнин Роман (   56') Смолов Фёдор   55'   57' (Заболотный Антон (   57') Бакаев Зелимхан   78' (Мостовой Андрей (   78')
Запасные: Миранчук Алексей Ерохин Александр Сергеев Иван Гилерме Маринато Сутормин Алексей Круговой Данил Хайкин Никита
14 ноября. Стадион "Полюд" (Сплит).

 

Ничья или победа – прямой выход на чемпионат мира, а поражение – утешительная путёвка в стыки. Перед такой развилкой оказалась команда Валерия Карпина накануне последнего матча отборочного группового этапа. В плане раскладов всё было предельно просто – они обозначены в первом предложении абзаца. Для хорватов же расклады являлись зеркально противоположными.

Прогнозы были противоречивыми, и естественно, что ситуация определялась непосредственно на футбольном поле, обильно снабжавшемся проливным дождём. Скажем лишь, что команда Карпина приучила в неё верить, а в минувший четверг оба соперника разгромили аутсайдеров группы с дважды крупными счётами – с разницей в шесть мячей.

Главный тренер сборной России не изменил себе и значительно изменил состав по сравнению с матчем против Кипра. Замена Терехова на Кудряшова на левом фланге была вынужденной, учитывая травму нынешнего игрока «Сочи». Но также сменился и правый фланг – Сутормин уступил место в старте Караваеву. Вернулись в основной состав отдыхавшие в игре с Кипром Джикия и Баринов, ещё нашлось место на поле с первых минут Бакаеву и Ионову. Вместо них присели на скамейку Осипенко, Миранчук, Мостовой и Ерохин. Состав стал более оборонительным.

На старте матча «шашечные» не подавили наших. Они сами только подбирали варианты взламывания чужой обороны. Более-менее опасно получилось в конце девятой минуты, когда Крамарич беспрепятственно пробил из центральной зоны после подачи, и мяч полетел прямо в руки Сафонова. Россияне же имели перспективу выхода один на один в исполнении Ионова, но первым на мяче был Грбич.

А в районе четверти-трети часа игры начало уже становиться тревожно. Мяч у наших в центре поля совсем не держался, Смолов раз за разом допускал потери, Фомин тоже упускал снаряд под опекой игроков хозяев. Хорошо, что возле своих ворот удавалось отводить угрозы и не доводить дело до опасных ударов. Дважды на выходах сыграл Сафонов, дабы избежать возможных неудачных отскоков. Пару дальних ударов выполнил – мимо рядом с девяткой и в створ с включением в дело Сафонова.

В последней трети первого тайма ситуация для сборной России стала поспокойнее. Мяч уже не стремился слишком быстро выходить из-под контроля наших футболистов, и временами получались даже подходы к чужой штрафной. Правда, без создания моментов. Но и хорваты сильно не острили. 0:0 – нормальный результат к перерыву. Только вот было понятно, что второй тайм превратится в полнейшее отбивание, ещё более акцентированное.

А то, что в перерыве срединная продольная часть поля превратилась в своеобразные «лужники», добавило колорита. По бокам мяч тоже тормозился в лужах, но в центре он и вовсе застревал. На первых секундах второго тайма наши чуть не попались на этой коллизии, потеряв снаряд, но дальнему удару Крамарича не хватило точности. И уже на следующей минуте пришлось проявлять суперреакцию Сафонову, отразившему выстрел головой в упор от всё того же Крамарича.

На определённых участках поля футбол оказывался водным поло, что мешало хорватам в плане комбинаций и провоцировало их к упрощению и без того не самой сложной своей игры. Нашим это было на руку, но надо было всё время держать ухо востро и не терять концентрацию. Карпин произвёл тройную замену: выпустил Заболотного, Зобнина и Чистякова, а убрал Смолова, Ионова и Головина.

В трансляции показали статистику ударов: 15 у Хорватии (5 из которых в створ) и 0 у России. По передачам: 412 – 136. Опять же, было очевидно, что дальше тоже придётся отбиваться. Пара медицинских остановок (помощь оказывали Крамаричу с Дивеевым и Баринову) разбила игру, как говорится, на эпизоды, но потом хозяева снова ожидаемо пошли давить.

На 71-й минуте нашим удалось убежать в редчайшую контратаку, где и состоялся наконец удар по воротам Грбича, хотя, возможно, попытку Караваева кто-то запишет как прострел. После рикошета от защитника хозяев вратарь взял мяч со второй попытки. А ведь от хорватов давление было не самым устрашающим, оно было всё-таки прерывистым. И тем досаднее оказался неприятный случай на 81-й минуте…

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Состоялась подача «шахматных» с левого фланга, и никто не замыкал её из тех, кому это было положено. Однако Кудряшов на дальней штанге сделал то, чего делать было никак нельзя: он проткнул мяч в свои ворота (1:0). Холодным душем для наших это не стало, потому что дождь и так поливал их с неба. Тут уж было не до рефлексий, и россияне поменялись с хорватами в смысле способов ведения игры.

«Карпинцы» перестроились на позиционную атаку, а хозяева всем составом отошли назад. Но додавить «клетчатых» нашим ребятам не удалось. Дальний удар Караваева пришёлся выше створа. Дождь, кстати, угомонился, и во второй половине второго тайма водного поло уже не было. Это первое поражение Валерия Карпина у руля сборной России.

Хорватов не подвела сплит-система. Они обычно играют дома в Загребе на «Максимире», однако ключевой матч решили провести в Сплите на «Полюде», где особенная атмосфера. Хорватия в последний момент вырывает прямую путёвку на чемпионат мира, а сборной России предстоит очень и очень рискованная стыковая история.

Кирилл Иванцов

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Сборная России Сборная Хорватии Чм-2022
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
YoVzhikCrazy
14 Ноября 2021 в 19:01
Жаль, конечно, Федю... Наряду с Матвеем был бы лучшим в матче, если бы не... Ладно... Пренебречь, вальсируем...

Но игра это тихий ужас...
Sakka
14 Ноября 2021 в 19:01
Думал в очередной раз Россию спасёт погода. Не поле, а бассейн. Не спасла. Что справедливо. Хорваты объективно сильнее.
Master8
14 Ноября 2021 в 19:01
Наши сыграли неплохо, бились, видно было желание играть до конца. Повезло что не забили больше хорваты. Зато они отлично показали все наши слабые стороны, показали акцентированно. И самая большая - это физика. Понятно что играть без мяча сильно сложнее, но когда выходит Заболотный и через 5 минут его оббегает как стоячего человек, который уже 70 минут отыграл - это странно. Сафонов уверенно в рамке, но ему срочно нужно тренировать игру ногами. В выносах больше 50% брака. И мяч постоянно летел на очень доступной высоте для перехвата.
Хорваты отыграли качественнее. Они были быстрее. Если бы не поле уровня последних команд ФНЛ, то они бы нам напихали больше.
По тренерке претензий к Карпину нет, он выжал все что мог из этого состава. Хотя мне, лично, непонятно почему играет Бакаев и не играет Сутормин. Но ему виднее, конечно.
Noname_344
14 Ноября 2021 в 19:01
Ну вот шальной и залетел. Фарт Карпухи кончился. Ладно, чё уж, посмотрим стыковые. А так молодцы.Расходимся по норкам заниматься своими делами, не расстраиваемся.
Bathet30
14 Ноября 2021 в 19:01
На прямую путевку на ЧМ наша сборная не наиграла в этом матче. Ничья бы была чудом в этом матче. Сами себе начали придумывать проблемы с первых минут, отбивая мяч куда попало без всякой атакующей идеи. Апогеем всего этого стал гол в свои ворота. А потом мучительные попытки забить ответный гол.
Юбор
14 Ноября 2021 в 18:59
Два стыковых матча впереди, вот и увидим, чего на самом деле стоит тренер Карпин, сможет ли он выстроить игру с другими игроками, или так и останется фанатом Смолова.
Zenituwka
14 Ноября 2021 в 18:58
Поражение автоголом очень символично и отлично отражает финальный расклад. Сами себя наказали своей игрой. Очкошники , позорнейшие очкошники. Я никогда не видел чтобы даже слабые сборные так боялись играть. Сборная по футболу это позор России.
только не мясо
14 Ноября 2021 в 18:58
Не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет...Спасибо сборная, что билась! Спасибо, что Мужики! Удачи в
стыковом раунде - с такой самоотдачей как сегодня - всё у Вас получится!)
K-007
14 Ноября 2021 в 18:58
Заслуженное поражение за недо/анти футбол в нашем исполнении. Что делали игроки 80 минут на поле? выбивай мяч на середину половины поля соперника и убегай в атаку, вратарь недобежит, мяч в луже застрянет. Но у нас супер "мозговитые" игроки а-ля Фомин... и такие же "быстрые"
SpaM
14 Ноября 2021 в 18:56
"Восемьдесят минут терпели, теперь надо играть в футбол". Отличная фраза от комментаторов, которая показывает наш уровень.
K-007
14 Ноября 2021 в 18:58
да-да, тоже подумал об этой фразе, кратко и емкостно
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