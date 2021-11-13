​Джикия, вероятно, будет капитаном сборной России в решающем матче в Хорватии

В воскресенье, 14 ноября, сборная России проведёт решающий матч в гостях у Хорватии. Чтобы выйти на чемпионат мира, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите. При поражении же россиянам придётся бороться за билет в Катар в плей-офф в конце марта.

Судя по всему, капитаном сборной России в игре против Хорватии будет защитник Георгий Джикия. Именно он будет общаться с журналистами на пресс-конференции.

Стоит сказать, что Валерий Карпин после своего назначения главным тренером сборной России всё время ставил капитаном на игру того футболиста, который участвовал в пресс-конференции перед матчем.