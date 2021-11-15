Карпин: «Если бы мы не выиграли у «Урала», не было бы и сборной на 99,99%, никто даже не задумался»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube объяснил свои слова по поводу выбора самого важного матча в карьере - между «Ростовом» и «Уралом».

- У меня нет ни одной претензии по поводу настроя, все боролись, бились, работали, катились, все что угодно. С этим проблем не было, но после того, как ты настроился, потом еще мяч есть, надо в футбол играть. С этим были проблемы. Естественно, все прицепились к этой фразе, что самый важный матч был в «Ростове». Скажи, что это самый главный матч в карьере, футболисты подумают: «Ё-моё, для Георгича самый важный матч в карьере». Их начнет трясти. Если голову включить и немного подумать. Вопрос же был: «Самый важный матч в вашей карьере?» В моей же карьере? Моя карьера - «Спартак», «Мальорка», «Армавир», полтора года на «Матч ТВ». Это происходит, я принимаю «Ростов», мы боремся за выживание. Допустим, попадаем в стыки и вылетаем. Что с моей карьерой было бы? Какой самый важный матч? Если бы мы не выиграли, не было бы и сборной на 99,99%. Никто даже не задумался.