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Чемпионат мира по футболу 2022

Терехов пропустит матч с Хорватией из-за травмы

12 Ноября 2021 • 21:40 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

Защитник сборной России Сергей Терехов не поможет национальной команде в ближайшем поединке квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Об этом информирует пресс-служба РФС.

России и Хорватии в отборочной группе осталось провести по одному матчу. Команды разыграют друг с другом первое место, которое дает прямую путевку в Катар.

На текущий момент в активе подопечных Валерия Карпина 22 балла. Хорватия идет второй и отстает на два пункта.

Чтобы выйти в финальную часть ЧМ-2022 напрямую, России в заключительном поединке достаточно не проиграть.

Напомним, ранее Россия на своем поле разгромила Кипр (6:0), а Хорватия камня на камне не оставила от Мальты (7:1).

Хорватия и Россия сыграют друг с другом 14 ноября в Сплите.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Сергей Терехов
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