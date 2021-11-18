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Чемпионат мира по футболу 2022

«Папа дома»: жена Карпина показала встречу тренера с дочками видео

18 Ноября 2021 • 13:42 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Дарья Карпина в своем инстаграм-аккаунте разместила видео, на котором продемонстрирована встреча ее супруга Валерия Карпина с семьей. Специалист вернулся домой после матчей сборной России в квалификации чемпионата мира-2022.

«Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки», - подписала ролик жена Карпина.

Напомним, что на этой неделе завершился отбор ЧМ-2022 в Европе. Сборная России из-за поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре групповой стадии потеряла прямую путевку на мундиаль. Подопечные Карпина финишировали на втором месте и теперь выступят в стыковых матчах. Соперник национальной команды определится на жеребьевке 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дарья Карпина
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