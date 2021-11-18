Дарья Карпина в своем инстаграм-аккаунте разместила видео, на котором продемонстрирована встреча ее супруга Валерия Карпина с семьей. Специалист вернулся домой после матчей сборной России в квалификации чемпионата мира-2022.

«Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, так должно выглядеть «теплое» видео в эти уже холодные деньки», - подписала ролик жена Карпина.

Напомним, что на этой неделе завершился отбор ЧМ-2022 в Европе. Сборная России из-за поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре групповой стадии потеряла прямую путевку на мундиаль. Подопечные Карпина финишировали на втором месте и теперь выступят в стыковых матчах. Соперник национальной команды определится на жеребьевке 26 ноября.