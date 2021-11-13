​Джикия: «Пускай хорваты говорят, мы покажем всё на поле»

Георгий Джикия выступил перед журналистами на пресс-конференции перед матчем Хорватия – Россия. В воскресенье эти сборные разыграют прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Джикия получил вопрос о самоуверенных высказываниях футболистов сборной Хорватии перед воскресным матчем.

- Что касается заявлений хорватских футболистов, пускай говорят, это их право. У нас хороший настрой, все хорошо готовы. Мы завтра всё покажем на поле. Сейчас не буду говорить громких слов. Всё завтра покажет поле. Все понимают, что это важная игра, и что разыгрывается прямая путёвка. Вот и весь настрой, - сказал Джикия.