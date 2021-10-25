Пономарёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу того, что Артём Дзюба вновь не получил вызов в сборную России.

Таким образом, нападающий не поможет национальной команде в ближайших поединках квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

По мнению Пономарёва, Дзюба уже больше не будет играть за сборную России. Экс-футболист ЦСКА отметил, что у форварда уже давно нет высокой скорости.

«Уже на столба никто не играет. К тому же, Дзюбе уже далеко за 30. Он не вернётся в национальную команду», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».