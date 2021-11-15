Бубнов: «Автогол Кудряшова - несчастный случай, не стоит винить его»

Футбольный аналитик Александр Бубнов, известный по выступлениям за сборную СССР и московский «Спартак», поделился своим мнением об автоголе Фёдора Кудряшова во вчерашнем поединке с Хорватией (0:1) в квалификации чемпионата мира-2022. Защитник срезал мяч в свои ворота под занавес встречи, чем лишил свою команду прямого выхода на мундиаль.

В интервью Sportbox эксперт заявил, что не стоит винить Фёдора за эту ошибку. Александр назвал автогол несчастным случаем, который произошел из-за серьезного давления со стороны соперников.

По мнению Бубнова, Хорватия была в этом матче сильнее и справедливо забрала прямую путевку на мундиль.

Что касается сборной России, то подопечные Валерия Карпина сыграют в стыковых матчах.