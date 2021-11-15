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Класнич: «В стыковых матчах сборной России надо играть гораздо более активно, чтобы были шансы» эксклюзив

15 Ноября 2021 • 17:31 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Бывший нападающий сборной Хорватии Иван Класнич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча с Россией (1:0).

- Сборная России была очень пассивной, в стыковых матчах ей надо играть гораздо более активно, чтобы были шансы. Вы оказали нам большую услугу, забив в свои ворота. Поле было очень плохим, обеим командам было очень тяжело играть, но все-таки атаковать было сложнее. Можно сказать, что сборной Хорватии повезло, но с другой стороны, мы даже на таком поле играли лучше, чем сборная России.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Иван Класнич
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