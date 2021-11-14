Бывший игрок сборной Хорватии Иван Класнич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на решающий матч с командой России.

В каком сейчас состоянии сборная Хорватии?

Вы видели, что мы победили сборную Мальты очень уверенно. Думаю, наша команда в отличной форме, не думаю, что в составе будет много изменений, игроки получили возможность сыграться против Мальты и почувствовать друг друга.

Как вам сборная России?

Я прекрасно помню матч на чемпионате мира, хоть и прошло три года уже. Тем не менее, мы должны опасаться сборную России, она остается опасной командой.

Как закончится матч в Сплите?

Хоть я и говорил о силе сборной России, я думаю, что в нашем матче сборная Хорватии одержит победу. За этой сборной целая страна!

Сергей Румянцев