Ловрен: «Я не буду провоцировать русских, всё могло сложиться наоборот»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен дал комментарий после победы над командой России (1:0).

- Один из лучших матчей с точки зрения борьбы, по крайней мере, на жутком поле, мы не позоляли сопернику передохнуть ни на секунду. В таких погодных условиях мы проявили характер и мастерство. Я хочу поздравить всех болельщиков, поддержка которых нам очень помогла, - приводит слова Ловрена Gol.

- Я не буду провоцировать русских, всё могло сложиться наоборот, - отметил Ловрен, добавив, что сборная Хорватии сама себя поставила в сложное положение в конце поединка.

Победа 1:0 позволила балканцам напрямую выйти на чемпионат мира.