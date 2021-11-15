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​Карпин – о провальной игре Головина: «В сборной России Модрич тоже смотрелся бы вчера плохо»

15 Ноября 2021 • 19:43 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Возглавляющий российскую сборную Валерий Карпин согласился с тем, что Александр Головин провалил игру против Хорватии. При этом тренер не считает, что уровень Головина переоценен. Карпин сказал, что игра команды не может зависеть от одного футболиста.

«Думаю, если бы был у нас Модрич, он смотрелся бы так же плохо», - высказался Карпин по ходу интервью для sport24.

Валерий Карпин сказал, что рядом с Лукой Модричем в сборной Хорватии выступают футболисты хорошего уровня, которые в воскресенье сыграли хорошо. А вот российские игроки игру в Сплите провалили, что признал тренер. 

Напомним, что сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная Хорватии Лука Модрич Александр Головин
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