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Чемпионат мира по футболу 2022

Сёмин - о сборной России: «Игроки верят в Карпина, а он в них»

13 Ноября 2021 • 15:34 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 23 ч. 56 мин.

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с представителями СМИ в преддверии решающего поединка сборной России против Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира-2022. В беседе с журналистами он отметил работу главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Игроки верят в тренера, а он в них. Победный дух у Карпина имеется. Верю в положительный исход», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч состоится в городе Сплит в воскресенье, 14 ноября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед решающей игрой Россия находится на первом месте, опережая идущую второй Хорватию на два балла. Для прямого выхода на мундиаль подопечным Карпина будет достаточно сыграть вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин
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