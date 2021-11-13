Сёмин - о сборной России: «Игроки верят в Карпина, а он в них»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с представителями СМИ в преддверии решающего поединка сборной России против Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира-2022. В беседе с журналистами он отметил работу главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Игроки верят в тренера, а он в них. Победный дух у Карпина имеется. Верю в положительный исход», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч состоится в городе Сплит в воскресенье, 14 ноября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед решающей игрой Россия находится на первом месте, опережая идущую второй Хорватию на два балла. Для прямого выхода на мундиаль подопечным Карпина будет достаточно сыграть вничью.