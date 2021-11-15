​Филимонов прокомментировал автогол Кудряшова

Сборная России не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира в Катар. В воскресенье команда Валерия Карпина проиграла в гостях у Хорватии с результатом 0:1. Ближе к завершению поединка Фёдор Кудряшов сыграл неосторожно и срезал мяч в свои ворота.

По поводу автогола Кудряшова высказался Александр Филимонов. Он известен своей ошибкой в игре Россия – Украина в 1999 году. Тогда голкипер играл на выходе на последних минутах и забросил мяч в свои ворота. Как следствие, игра завершилась вничью, и в стыковые игры попали украинцы.

По ходу эфира на YouTube-канале «МЯЧ Production» у Филимонова спросили, как Кудряшову справиться с этой ситуацией.

«Тут же вопрос не в том, что Кудряшов что-то специально сделал. Это несчастный случай. Нужно это пережить. Нужно поддержать игрока», - сказал экс-вратарь российской сборной.

«Долго ли я забывал игру с Украиной? Учитывая тот факт, что вы мне постоянно напоминаете, эту игру не забудешь. Но тогда у нас уже через неделю была игра с «Локомотивом», почти за чемпионство, и я думал о той игре», - отметил Филимонов.