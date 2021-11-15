​Карпин допустил уход из сборной России в ближайшее время

Контракт Валерия Карпина, подписанный летом, рассчитан до конца 2021 года, но предусматривает пролонгацию до конца марта на случай выхода сборной России в стыковые игры. Команда пробилась в плей-офф, то есть договор Карпина автоматически продлился. При этом тренер допускает, что не будет руководить командой в «стыках».

- Буду ли я руководить сборной в стыковых матчах? Не знаю. Я сейчас думаю, - сказал Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

- Автоматическое продление? Допустим, я скажу: «Я не хочу больше». Меня что, кто-то удержит силой? Мне надо отдохнуть и проанализировать. Может, мне понадобится неделя. Но может быть и так, что я сейчас скажу «да» и передумаю в декабре, - отметил Карпин.