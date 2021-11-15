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Карпин назвал страхи фуболистов сборной России

15 Ноября 2021 • 19:17 Комментировать (8)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube заявил, что его подопечные боятся.

- Проблема одна, она одна единственная и, наверное, понятна всем - проблема в голове. То, что планировали, не могу сказать, чтобы у нас было хотя бы 50% владения мячом, но чтобы у нас хотя бы задерживался  мяч на 5 секунд. По-моему, у нас не была владения больше 5 секунд ни разу. Это точно не из-за мастерства игроков.

Никогда никому не нравится, когда его называют трусом: «Кто я? Я нет». Но когда потом на поле смотришь, что под мяч никто не открывается, это с чем связано?

Главная мысль одна, она кому-то нравится или не нравится, но мы боимся. 5-6 дней в сентябре, 5-6 дней в октябре и 3-4 дня перед игрой с Хорватией как раз об этом разговоры были, что нам некого и нечего бояться, ничего не случится. Проиграли Хорватии, но никто не умер.

Кто-то боится журналистов, кто-то боится болельщиков, кто-то боится громких имен, кто-то боится Хорватию. У каждого свое, но в итоге все выливается в то, во что вылилось вчера.

В том-то и дело, что я не предполагал, [что у игроков такое количество фобий]. В этом моя самая главная проблема моей головы. Я предполагал, что мы эту фобию побороли. Видимо, я ошибался и ошибаюсь. Игра со Словенией меня ввела в заблуждение. Потому что после безобразной игры со Словакией, где были те же  проблемы, то эта игра с Хорватией, там все понятные психологические проблемы вылезли наружу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (8)
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Lokomotiv38
15 Ноября 2021 в 19:44
Ваша схема 433,должна трансформироваться в 451 при возврате в оборону. прблема не в схеме а проблема во владении мячом
Don sangre
15 Ноября 2021 в 19:52
Для начала мяч этот надо суметь отобрать. яа для этого надо иметь хорошую физику. А у наших очень плохо с физикой. Хорватв играют в в Европе где интенсивность матчей очень высока. И физика очень нужна.
Lokomotiv38
15 Ноября 2021 в 20:00
Кудряшов вчера был по физике как березка в лесу. Мяч даже от него отлетал как от столба
Don sangre
15 Ноября 2021 в 19:39
Тут всё в месте Валер - и неуверенность и фобии и другие наши бяки. А прежде всего неконкурентоспособность в последнее годы нашего чемпионата
Клубы совсем не выходят в Европу. А у хорвов что у них каждый второй игрок легионер.
ингерман
15 Ноября 2021 в 19:31
ай дык это и говориц о том шо ты тренеришко.. а сийчас красива забалтывашь тыкскзыть.. )))
Spirit
15 Ноября 2021 в 19:31
Зато кальян курить и в кабаках бухать не боятся! Ущербные какие - то ребята!
Don sangre
15 Ноября 2021 в 19:41
И д... и бить морды чиновников. Всё умеют кроме игры в футбол....
Don sangre
15 Ноября 2021 в 19:41
И д... и бить морды чиновников. Всё умеют кроме игры в футбол....
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