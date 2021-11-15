Карпин назвал страхи фуболистов сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube заявил, что его подопечные боятся.

- Проблема одна, она одна единственная и, наверное, понятна всем - проблема в голове. То, что планировали, не могу сказать, чтобы у нас было хотя бы 50% владения мячом, но чтобы у нас хотя бы задерживался мяч на 5 секунд. По-моему, у нас не была владения больше 5 секунд ни разу. Это точно не из-за мастерства игроков.

Никогда никому не нравится, когда его называют трусом: «Кто я? Я нет». Но когда потом на поле смотришь, что под мяч никто не открывается, это с чем связано?

Главная мысль одна, она кому-то нравится или не нравится, но мы боимся. 5-6 дней в сентябре, 5-6 дней в октябре и 3-4 дня перед игрой с Хорватией как раз об этом разговоры были, что нам некого и нечего бояться, ничего не случится. Проиграли Хорватии, но никто не умер.

Кто-то боится журналистов, кто-то боится болельщиков, кто-то боится громких имен, кто-то боится Хорватию. У каждого свое, но в итоге все выливается в то, во что вылилось вчера.

В том-то и дело, что я не предполагал, [что у игроков такое количество фобий]. В этом моя самая главная проблема моей головы. Я предполагал, что мы эту фобию побороли. Видимо, я ошибался и ошибаюсь. Игра со Словенией меня ввела в заблуждение. Потому что после безобразной игры со Словакией, где были те же проблемы, то эта игра с Хорватией, там все понятные психологические проблемы вылезли наружу.