​Дюков, Хачатурянц и Алаев приехали на матч Хорватия – Россия

Менее часа остаётся до старта матча Хорватия – Россия. Команды разыграют путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре через год. Хорватам для получения билета нужно побеждать, а россиянам хватит и ничьей.

На игру в Сплит приехали президент РФС Александр Дюков, исполняющий обязанности президента Премьер-лиги России Ашот Хачатурянц и глава ФНЛ Александр Алаев.

Стартовый свисток в матче Хорватия – Россия прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за событиями на футбольном поле во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.