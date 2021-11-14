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Чемпионат мира по футболу 2022

​Дюков, Хачатурянц и Алаев приехали на матч Хорватия – Россия

14 Ноября 2021 • 16:22 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.62 4.25 5.80
Через 0 ч. 30 мин.

Менее часа остаётся до старта матча Хорватия – Россия. Команды разыграют путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре через год. Хорватам для получения билета нужно побеждать, а россиянам хватит и ничьей.

На игру в Сплит приехали президент РФС Александр Дюков, исполняющий обязанности президента Премьер-лиги России Ашот Хачатурянц и глава ФНЛ Александр Алаев.

Стартовый свисток в матче Хорватия – Россия прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за событиями на футбольном поле во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков Александр Алаев Ашот Хачатурянц
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14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
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