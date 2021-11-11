Назначены судьи на матч Хорватия - Россия

Стали известны судейские назначения на решающие матчи квалификационного цикла чемпионата мира-2022. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок между сборными Хорватии и России обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Его ассистентами назначены Ян де Врис и Хессель Стигстра. Четвертый судья – Денни Хиглер. Система видеоповторов (ВАР) – Пол ван Бёкель и Клей Руперти.

Поединок состоится в городе Сплит в воскресенье, 14 ноября.

Напомним, что в настоящий момент подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе, а хорваты идут вторым с 2-очковым отставанием.