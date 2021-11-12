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Чемпионат мира по футболу 2022

Давайте быть оптимистами! Почему в сборную России стоит верить перед матчем в Хорватии

12 Ноября 2021 • 18:58 Комментировать (2)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 6.00
14.11 17:00

В воскресенье сборная России сыграет в Сплите против команды Хорватии. Между собой коллективы разыграют путёвку на чемпионат мира в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему стоит верить в подопечных Валерия Карпина.

По ходу первого тайма матча между сборными Мальты и Хорватии прямо чувствовался какой-то вздох разочарования. Островитяне не смогли отнять очки у балканцев, и теперь всё пропало. Удивительно, но, кажется, многие верили, что у мальтийцев больше шансов отнять очки у хорватов, чем у россиян. Удивляет то, что такой уверенности в неудаче нашей сборной давно не было в общественном мнении.

Как ни странно, поводом для панических заявлений является тот факт, что сборной России хватит ничьей в Сплите. Мол, мы всегда в таких ситуациях проигрываем. Исторический опыт – вещь интересная, но ничего толком не говорящая. Это лишь статистика, а каждая серия имеет свойство прерываться. Последний месяц так часто говорили об опасности иметь возможность сыграть вничью, что у всех игроков уж точно отпечаталась в голове неправильность этого пути. Да и хочется вспомнить слова Валерия Карпина, который обещал, что его команда будет играть смело.

Очень сомнительно, что в Сплите кто-то выйдет играть на ничью. Карпин не враг себе и вряд ли будет делать основную ставку на защиту. Конечно, никто в атаку не понесётся, но и автобуса ждать не стоит. Скорее можно ждать ставку на контратаки, и это нормальный план для матча в Хорватии, вне зависимости от того, какой нужен результат.

Кто-то считает, что зря сборная России выложилась в матче против киприотов, отправив шесть голов. Мол, всё забили, потратили эмоции, впали в эйфорию. Честно говоря, такой довод довольно странный. Да, обыграли не бразильцев, зато точно получили уверенность в своих силах, зарядились положительными вибрациями. Говорите, не надо было выкладываться? Скажите это шведам, которые были в идентичной с нами ситуации. Скандинавам надо было выиграть в Грузии и отстоять ничью в Испании для прямого попадания на чемпионат мира. Однако шведы вчера проиграли, и теперь им необходимо выигрывать в гостях у фаворита. Так лучше? Кстати, хорваты и сами назабивали охапку голов мальтийцам. Они тоже эмоции потратили или «это другое»?

Сборная России в Санкт-Петербурге действительно зарядилась хорошими эмоциями. Мостовой и Сутормин забили первые голы за сборную. Ерохин отметился слегка издевательским мячом, что подчёркивает его уверенность. Заболотный вышел с желанием забить, пару моментов не использовал, а потом всё сделал сам – пожадничал, но пробил в цель и оказался прав.

Хочется ещё отметить важный момент. В Сплите состав сборной России будет серьёзно отличаться от того, который был в Санкт-Петербурге. Джикия, Караваев, Кудряшов, Баринов, скорее всего, окажутся в старте в Хорватии. Возможно, и Бакаев сменит Мостового. То есть в Сплите выйдет более свежая команда, более голодная.

При этом у сборной России в последнее время оборона действует хорошо. Под руководством Карпина наша команда пропустила столько же, сколько хорватам забила Мальта.

У России очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Всё в руках нашей команды, которая научена горьким опытом, чтобы не позволить себе расслабиться. Наши игроки более свежие. И нам хватит ничьей. Это не значит, что надо прижаться. Это значит, что атаковать надо будет хорватам, а это будет их вынуждать раскрываться. Верим!

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Lokomotiv38
12 Ноября 2021 в 19:15
У оптимистов лучше иммунитет и здоровье и клетки лучше обновляются
Куляба
12 Ноября 2021 в 19:03
Россия победит 3:1!
Хорваты уже не то пальто что было на ЧМ, обыгрывать можно и нужно
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12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
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