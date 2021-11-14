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Чемпионат мира по футболу 2022

Из-за кого сборная России проиграла хорватам и отдала прямую путёвку на чемпионат мира 2022

14 Ноября 2021 • 19:28 Комментировать (5)
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Оценки футболистам Валерия Карпина

Водное поло без бассейна на стадионе хорватского города Сплит – оригинальные условия для решающего матча за прямую путёвку на чемпионат мира 2022. Сборные Хорватии и России откровенно мучились, осмысленной игры зрители не увидели. Не берём в расчёт Луку Модрича, который даже в таких условиях умудрялся играть в футбол. В остальном же сплошной сумбур, а в итоге сработало банальное везение, лимит которого Карпин, кажется исчерпал.

Статистика матча: владение мячом – 68:32, удары по воротам – 19:2, в створ – 5:0, угловые – 7:2. Из-за кого же сборная России не сумела удержать ничью? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,5. Претензии к Матвею Сафонову сегодня быть не может. За каждым мячом прыгал голкипер, совершив пять сейвов. Полностью измазался в грязи, до последнего держал в игре сборную России и едва не достал удар Кудряшова по своим воротам.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 4,5. Слабая игра Дивеева бросалась даже в матче против Кипра, но, к сожалению, заменить его некем. Игорь регулярно терял позицию и проигрывал верховые единоборства, позволяя Крамаричу пробить по воротам.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Чуть лучше сыграл Георгий Джикия, но тоже явно не был оплотом надёжности. Ни одного отбора у защитника, зато Перишич дважды убирал Джикию простыми финтами. В актив Георгию занесём три перехвата.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 5,5. Фланги мы сегодня тоже проиграли (отдали?). Караваеву против Перишича приходилось очень сложно. Иван дважды угрожал воротам после сольных проходов, что по таким погодным условиям – очень сложно. Ну и голевой навес Сосы пришёл из-под Караваева.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – 3,5. И до автогола Кудряшов играл скверно. Юранович шикарно чувствовал себя на фланге, а когда смешался правее Модрич – вообще начиналась паника. Фёдор всего 2 раза выиграл борьбу за 8 эпизодов и отдал только 11 точных передач из 24. Последним штрихом стал нелепый автогол.

ДАНИИЛ ФОМИН – 5,5. Лучшим в центре поля был Даниил Фомин, которому удавалось и из-под прессинга выходить, и в обороне помогать. Два отбора совершил, дважды разогнал атаку сборной России, справившись с опекой Пашалича.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 4,5. У Баринова получалось куда меньше. Брозович дважды прошёл Дмитрия на дриблинге, и это на таком-то поле. Чаще всего Дмитрий играл просто на вынос, из 21 его передачи всего 13 достигли адресата.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 4,5. Ранняя замена Головина вызвана не только жёлтой карточкой. Не шли навесы у Александра (все три – неудачно), частенько проигрывал он единоборства – 3 из 4. Лука Модрич просто не замечал сопротивление Головина.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,0. Зачем Карпин выпустил Бакаева, какие качества его подкупили, понять так и не удалось. Все действия Зелимхана невпопад, обостряющие передачи – в аут, пользы в оборонительной игре тоже не замечено. Дважды Бакаева прошли на дриблинге, отборов в активе нет.

ФЁДОР СМОЛОВ – б/о.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

ДАНИИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
14 Ноября 2021 в 19:44
абзор "шо мешает жыгулю ездить как мерседец"
Aleksandr Aleksandr
14 Ноября 2021 в 19:40
Обе команды блевотины!Им не место на ЧМ в Катаре.Ну а Россия ещё нас позабавит в марте месяце!Посмотрим как играют приличные сборные.
779
14 Ноября 2021 в 19:37
Сафонову бы стабильности и тогда точно бы поехал в приличное место.
Оценки, считаю, занижены. Одна подобная самоотдача стОит многого и очень редка у наших игроков.
А Бакаев своими хоть и бестолковыми действиями сделал то, что хорваты в первой половине провели в нашей штрафной не 45 минут, а только половину.
Crocodile
14 Ноября 2021 в 19:43
Cафонов неплохой кипер, данные впечатляют.
Sierge
14 Ноября 2021 в 19:32
Половина игроков без оценки... о чём-то да говорит
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