Олич: «Раньше игроки ехали в сборную России, будто в тюрьму»

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич вспомнил, как реагировали футболисты разных национальностей на вызовы в сборные.

«Когда я играл в ЦСКА, в команде было шесть или семь игроков сборной России. Когда в сборную вызывали хорватов, сербов или бразильцев, мы ехали туда с радостью. А россияне ехали в сборную, будто в тюрьму. Им даже говорили в клубе: «Если что-то болит, можете не ехать». А мы ехали даже с травмами, не думая о возможном усугублении ситуации», - высказался Олич в интервью для хорватского Nacional.

При этом Ивица Олич считает, что Валерию Карпину удалось исправить эту ситуацию, как удалось её исправить Станиславу Черчесову во время домашнего чемпионата мира.

Говоря о предстоящем матче сборных Хорватии и России, в котором, вероятно, будет разыгрываться прямая путёвка на чемпионат мира, Олич сказал, что хорватская команда более сильная, чем российская. Тренер надеется, что с реализацией моментов у сборной Хорватии не будет таких проблем, какие были в последних матчах.