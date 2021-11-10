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Чемпионат мира по футболу 2022

Олич: «Раньше игроки ехали в сборную России, будто в тюрьму»

10 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать (2)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.63 4.00 5.55
14.11 17:00

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич вспомнил, как реагировали футболисты разных национальностей на вызовы в сборные.

«Когда я играл в ЦСКА, в команде было шесть или семь игроков сборной России. Когда в сборную вызывали хорватов, сербов или бразильцев, мы ехали туда с радостью. А россияне ехали в сборную, будто в тюрьму. Им даже говорили в клубе: «Если что-то болит, можете не ехать». А мы ехали даже с травмами, не думая о возможном усугублении ситуации», - высказался Олич в интервью для хорватского Nacional.

При этом Ивица Олич считает, что Валерию Карпину удалось исправить эту ситуацию, как удалось её исправить Станиславу Черчесову во время домашнего чемпионата мира.

Говоря о предстоящем матче сборных Хорватии и России, в котором, вероятно, будет разыгрываться прямая путёвка на чемпионат мира, Олич сказал, что хорватская команда более сильная, чем российская. Тренер надеется, что с реализацией моментов у сборной Хорватии не будет таких проблем, какие были в последних матчах.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Ивица Олич Сборная Хорватии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Anatoliy-Kozarenko
10 Ноября 2021 в 13:37
Будем смотреть и болеть - я верю в наших!
HG2017
10 Ноября 2021 в 14:50
это по православному!
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