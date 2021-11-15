«Водное поло, а не футбол»: Канчельскис отреагировал на поражение сборной России

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о вчерашней игре против команды Хорватии (0:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2022. По его мнению, погодные условия помешали командам показать хорошую игру.

«Водное поло, а не футбол. Погода помешала показать игру. Если бы не погодные условия, Кудряшов остановил бы мяч», - передает слова Канчельскиса News.ru.

Сборная России финишировала на втором месте в своей отборочной группе, уступив Хорватии всего одно очко. Теперь команде Карпина предстоят стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре.