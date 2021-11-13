​Джикия: «Скажу честно – о ничьей с Хорватией никто не думает»

Защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем против Хорватии высказался по поводу того, что команду в Сплите устроит ничья.

«Скажу честно – о ничьей в команде никто не думает. Это просто факт, который нас устраивает. Мы будем выходить на игру и пытаться сделать всё, что задумали. А потом уже посмотрим, каким будет результат», - высказался Джикия.

Если сборная России не проиграет Хорватии, то она получит прямой билет на чемпионат мира.

Матч сборных Хорватии и России начнётся 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.