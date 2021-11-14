Ярошик: «Карпин может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми»

Экс-полузащитник сборной Чехии Иржи Ярошик, поигравший в чемпионате России за московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов», поделился мнением об отсутствии нападающего Артёма Дзюбы в сборной России. 33-летний футболист не сыграл ни одного матча после назначения Валерия Карпина.

«Карпин может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Не хочу сказать, что Дзюба - плохой игрок, но, возможно, это решение положительно повлияло на команду», - передает слова Ярошика Sport24.

Напомним, что у Карпина и Дзюбы давний конфликт, который возник между ними во время работы в московском «Спартаке».

Под руководством нового тренерского штаба сборная России вышла на первое место в своей отборочной группе. Судьба прямой путевки на турнир решится в сегодняшнем поединке против Хорватии. Для выхода на мундиаль подопечным Карпина достаточно сыграть вничью.