Лещенко – о матче сборной России: Надо упираться и играть с Хорватией на ничью

Народный артист страны Лев Лещенко высказался касательно предстоящего поединка сборной России в отборе на мундиаль. Для выхода на мировое первенство с первого места в группе подопечным Валерия Карпина хватит и ничьи на выезде в Сплите.

По мнению Лещенко, именно подобной стратегии национальной команде и нужно придерживаться. «Ощущения тревожные. Нам надо упираться и играть на ничью», - цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Лещенко добавил, что россиянам следует отказаться от прессинга, сконцентрировавшись на игре в центре поля. Также он посоветовал делать акцент на контратаки, которые у отечественных игроков хорошо получаются.