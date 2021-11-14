Колосков: «Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборная России действовала на максимуме своих возможностей в матче с Хорватией за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

«Играем так, как умеем, но этого было достаточно, чтобы сыграть вничью», - заявил Колосков ТАСС.

Колосков назвал игру команды Валерия Карпина «самоотверженной», но все решил «нелепый гол». Тренерский штаб сборной России, по мнению функционера, всё делал правильно, и успех был на расстоянии 10 минут. К тому же соперник не имел стопроцентных моментов при подавляющем перевесе.

Напомним, что Хорватия вышла в финальную часть чемпионата мира с первого места, Россия попала в стыки.